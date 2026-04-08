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Xe buýt 0 đồng tại TPHCM: Người dân mong gì ngoài miễn phí?

TPHCM dự kiến miễn phí xe buýt với kinh phí khoảng 7.000 tỷ đồng/năm nhằm giảm xe cá nhân. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân.
Đọc thêm : Xe buýt 0 đồng tại TPHCM: Người dân mong gì ngoài miễn phí?