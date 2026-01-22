Video
"Xây Tết" đến với công nhân đường sắt TPHCM

Sáng 22/1, chương trình "Xây Tết" tri ân cho hơn 100 công nhân ngành đường sắt trực tiếp làm việc để các toa tàu luôn sẵn sàng, an toàn cho mỗi chuyến đi xa dịp Tết Nguyên đán.
