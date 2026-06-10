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"Wavin' Flag" - Ca khúc cổ động World Cup 2010

"Wavin' Flag" của K'naan lại là bản nhạc được nhiều người hâm mộ xem như linh hồn của mùa hè bóng đá năm 2010.
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