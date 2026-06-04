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Vườn dâu tiên của lão nông ở thành phố Huế

Với 2 cây giống “lạ” mang về từ Khánh Hòa cách đây 44 năm, lão nông ở thành phố Huế đang sở hữu vườn dâu tiên sai trĩu quả, cho thu nhập tốt và trở thành điểm tham quan thú vị.
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