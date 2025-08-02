Video
video cùng chuyên mục

Vùng đất hơn 53.000 ngôi mộ, sắp vang tiếng trống trường

Ở phía Tây TPHCM, chính quyền đang xây dựng một trường tiểu học hiện đại trên nền nghĩa trang từng có hơn 53.000 ngôi mộ, mở đầu hành trình phục hồi không gian đô thị.
Đọc thêm : Vùng đất hơn 53.000 ngôi mộ, sắp vang tiếng trống trường