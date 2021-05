Vừa ra tù, em trai đâm chết anh

Sáng ngày 23/12, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Bị truy tố ra trước pháp luật là Lê Văn Thắng (SN 1991), trú tại xã Hạnh Lâm, Thanh Chương. Nạn nhân của Thắng là anh trai Lê Đình Dũng (SN 1986). Chiều ngày 25/10/2016, Thắng và Lê Đình Dũng đến nhà hàng xóm liên hoan, uống rượu. Sau đó, Thắng đi đón bạn. Thấy em trai đi lâu quá, sợ tiếp tục chơi với đám bạn xấu và sử dụng ma túy nên anh Dũng gọi điện cho Thắng nhưng Thắng không bắt máy. Sau khi tìm được Thắng, anh Dũng yêu cầu em trai về nhà để nói chuyện với bố mẹ. Anh Dũng không cho Thắng dùng điện thoại nữa nên Thắng ném vỡ chiếc điện thoại đó. Thấy em ném vỡ điện thoại, Dũng cầm điếu cày đánh Thắng. Hai anh em đuổi nhau ra giếng, Thắng vớ được 1 chiếc dao và bảo Dũng đừng đánh nữa, “đánh nữa là em chém đó”. Tuy nhiên, anh Dũng vẫn tiếp tục dùng điếu cày đánh vào đầu, người Thắng. Thắng đâm một nhát dao về phía anh Dũng khiến nạn nhân thủng phổi và tử vong sau đó. Sáng ngày 23/12, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lê Đình Thắng 9 tháng tù giam về tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng"