Video
video cùng chuyên mục

Vừa lên đại học, nam thanh niên sốc nặng khi biết mình ung thư tinh hoàn

Ngại ngùng, giấu bệnh, nhiều bệnh nhân đành phải cắt bỏ một phần “của quý” vì đến bệnh viện quá muộn.
Đọc thêm : Vừa lên đại học, nam thanh niên sốc nặng khi biết mình ung thư tinh hoàn