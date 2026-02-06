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Vụ tai nạn cho thấy Trung Quốc có lý khi cấm thiết kế tay nắm cửa ẩn

Chiếc ô tô điện bốc cháy dữ dội sau tai nạn, tài xế kịp thoát ra ngoài nhưng còn ba người mắc kẹt bên trong xe do không thể mở cửa bằng tay nắm.
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