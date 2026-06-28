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Vụ cướp ATM đầy táo bạo tại Anh

Camera giám sát tại thị trấn Ramsey (Anh) đã ghi lại một vụ cướp vô cùng táo bạo, khi những tên cướp đeo mặt nạ che kín mặt đã sử dụng xe nâng để giật tung máy ATM của một ngân hàng.
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