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VTV Bình Điền Long An ngược dòng, đoạt vé bán kết

Cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin tại Cúp VTV9 – Bình Điền 2026 diễn ra căng thẳng ngay từ đầu sau những kết quả chưa thuận lợi ở vòng bảng.
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