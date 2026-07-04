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Vozinha và hành trình truyền cảm hứng tại World Cup 2026

Hành trình từ một thủ môn vô danh của quốc đảo Cape Verde đến sân khấu World Cup 2026 đã biến Vozinha thành một trong những biểu tượng truyền cảm hứng nhất của giải đấu.
Đọc thêm : Vozinha và hành trình truyền cảm hứng tại World Cup 2026