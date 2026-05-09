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Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ Đối tác Toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện.
Đọc thêm : Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện