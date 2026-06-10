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Video tên lửa Flamingo của Ukraine bay về phía mục tiêu ở Nga.

Đoạn video được cho là ghi lại cảnh tên lửa Flamingo của Ukraine bay về phía mục tiêu ở Nga cũng như hậu quả của các cuộc tấn công.
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