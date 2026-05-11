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Video giới thiệu bộ phim "Michael"

Bộ phim tiểu sử “Michael”, tái hiện cuộc đời “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson, đang tạo nên cơn sốt tại phòng vé toàn cầu khi đạt doanh thu gần 600 triệu USD, theo truyền thông quốc tế.
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