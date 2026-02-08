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Vì sao thủ môn Trung Kiên được định giá cao hơn Bùi Tiến Dũng 2 tỷ đồng?

Đọc thêm : Vì sao thủ môn Trung Kiên được định giá cao hơn Bùi Tiến Dũng 2 tỷ đồng?