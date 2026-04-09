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Vì sao nhiều người vứt rác bữa bãi?

Những người vứt rác bừa bãi không hẳn vì thiếu hiểu biết, mà là coi thường quy định chung. Khi ai cũng nghĩ "vứt đó lát nữa sẽ có người dọn", dần dần cái sai trở thành bình thường.
Đọc thêm : Vì sao biết sai nhưng nhiều người vẫn xả rác bừa bãi?