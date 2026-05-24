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Vẻ kỳ thú của công viên đá giữa vùng khô hạn nhất cả nước

Giữa vùng khô hạn nhất cả nước, công viên đá ở Vườn quốc gia Núi Chúa (Khánh Hòa) gây ấn tượng với hàng nghìn khối đá kỳ thú, thu hút đông đảo du khách khám phá.
Đọc thêm : Vẻ đẹp nguyên sơ của công viên đá giữa vùng khô hạn nhất cả nước