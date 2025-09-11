Video
Vào nơi nắm "bí quyết" kích nâng cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM

Chỉ huy công trường nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 (TPHCM) cho biết bí quyết công nghệ nằm ở sự phân bố lực đồng đều giữa các kích nâng, chỉ được sai số 1mm.
