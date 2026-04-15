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Văn hóa là sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa chính là sức mạnh mềm cốt lõi trong hoạt động đối ngoại, không mang tính đối đầu nhưng lại có sức lan tỏa sâu rộng, giúp Việt Nam định hình hình ảnh của mình trong lòng bạn bè quốc tế.
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