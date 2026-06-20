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Ukraine tập kích hàng loạt mục tiêu ở bán đảo Crimea

Ukraine tập kích hàng loạt mục tiêu ở Crimea, gây khó khăn nghiêm trọng cho hoạt động tác chiến của quân đội Nga cũng như sinh hoạt của dân thường trên bán đảo.
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