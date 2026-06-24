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Ukraine phá hủy cầu đường sắt ở bắc Crimea

Ukraine tập kích ồ ạt phá hủy cầu đường sắt ở bắc Crimea, gây khó khăn nghiêm trọng cho hoạt động hậu cần của Nga tới bán đảo.
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