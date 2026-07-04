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Ukraine: Lốc xoáy lửa xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Một trận lốc xoáy lửa diễn ra ở gần nhà máy điện hạt nhân bỏ hoang Chernobyl của Ukraine.
Đọc thêm : Ukraine: Lốc xoáy lửa xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl