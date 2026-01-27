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UAV Ukraine xuyên thủng lưới lửa phòng không Nga

UAV Ukraine đã khai thác các điểm yếu xuyên thủng lưới lửa phòng không trứ danh của Nga.
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