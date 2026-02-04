Video
video cùng chuyên mục

UAV Molniya-2 của Nga đánh trúng mục tiêu Ukraine

UAV Molniya-2 của Nga, với tầm hoạt động rất xa, có khả năng đánh trúng mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Ukraine.
Đọc thêm : "Sát thủ" của Nga phía sau chiến tuyến khiến Ukraine toát mồ hôi