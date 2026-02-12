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UAV Lancet Nga phá hủy tổ hợp pháo tự hành Caesar của Ukraine ở Zaporizhia

UAV Lancet Nga tập kích chính xác, phá hủy tổ hợp pháo tự hành Caesar của Ukraine ở Zaporizhia.
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