Video
video cùng chuyên mục

UAV Geran Nga tập kích một trung tâm tuyển quân của Ukraine ở Sumy

UAV Geran Nga tập kích chính xác giữa ban ngày vào một trung tâm tuyển quân ở Sumy. Phòng không Ukraine không kịp phản ứng.
Đọc thêm : Vũ khí "thay đổi cuộc chơi" của Nga khiến phòng không Ukraine bất lực