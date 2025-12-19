Video
UAV Geran Nga tập kích một cây cầu ở Odessa, Ukraine

Nga phóng một UAV Geran-2, tập kích vào cây cầu bắc qua sông Dniester thuộc khu dân cư Mayaki, vùng Odessa của Ukraine.
