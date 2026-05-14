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UAV đánh chặn của Ukraine bắn hạ UAV Geran của Nga

UAV đánh chặn của Ukraine bắn hạ thành công máy bay không người lái Geran của Nga.
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