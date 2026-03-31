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U23 Việt Nam thất bại trước U23 Trung Quốc

Mặc dù giành chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam nhưng U23 Trung Quốc vẫn lỡ hẹn với chức vô địch giải CFA Team China 2026.
Đọc thêm : Đánh bại U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc vẫn lỡ hẹn với chức vô địch