U23 Jordan nhảy múa trước khách sạn của U23 Việt Nam

Các thành viên của U23 Jordan đã đến bắt tay cảm ơn U23 Việt Nam. Đội bóng Tây Á cũng nhảy múa tưng bừng trước khách sạn, nơi U23 Việt Nam đóng quân.
