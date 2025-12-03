Video
video cùng chuyên mục

U22 Thái Lan thắng tưng bừng U22 Timor Leste 6-1

U22 Thái Lan đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 6-1 trước U22 Timor Leste. Chủ nhà Thái Lan đã khẳng định vị thế của ứng cử viên vô địch SEA Games 33.
