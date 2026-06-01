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U19 Việt Nam thắng 3-0 U19 Timor Leste ở giải Đông Nam Á

Cú hat-trick của Công Hậu giúp U19 Việt Nam dễ dàng vượt qua U19 Timor Leste với tỷ số 3-0, qua đó có màn ra quân thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2026.
Đọc thêm : Báo Đông Nam Á bình luận về chiến thắng đậm của U19 Việt Nam