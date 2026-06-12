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U19 Thái Lan thắng đậm U19 Campuchia 4-0, tiến vào chung kết

U19 Thái Lan dễ dàng thắng đậm U19 Campuchia ở bán kết và tiến vào chung kết giải Đông Nam Á.
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