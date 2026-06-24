Video
video cùng chuyên mục

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 63 trên thế giới

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 35,3 tỷ USD, tăng thêm 1,4 tỷ USD chỉ trong một ngày, theo thống kê từ Forbes tính đến 23/4.
Đọc thêm : Tài sản lập đỉnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 63 thế giới