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Tỷ phú Elon Musk đưa con trai đến cuộc gặp cấp cao ở Trung Quốc

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk đã đến dự một buổi tiệc chiêu đãi ngoại giao cao cấp tại Bắc Kinh cùng với một vị khách bất ngờ là cậu con trai 6 tuổi.
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