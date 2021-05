Tuyên dương thanh thiếu nhi và cán bộ đoàn tiêu biểu tỉnh Nghệ An

Chiều 24/3, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu và trao giải thưởng 26/3 tỉnh Nghệ An năm 2016. Ban thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã tuyên dương 33 thanh thiếu nhi tiêu biểu có nhiều thành tích trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế… Nhân dịp này 20 cán bộ đoàn xuất sắc, có nhiều cống hiến trong công tác cũng được tuyên dương. Đây là những đại biểu xuất sắc nhất đại diện cho gần 1 triệu đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An về sự cống hiến, phẩm chất đạo đức, lòng nhiệt tình, tinh thần vượt khó, đoàn kết sáng tạo.