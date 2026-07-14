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Tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á bên bờ sông Trà Khúc

Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã (tỉnh Quảng Ngãi) nằm bên sông Trà Khúc, tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, có tượng Quan Âm cao 125m, cao nhất Đông Nam Á.
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