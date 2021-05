Tử hinh kẻ mua bán trái phép 208 bánh heroin

Sáng ngày 20/2, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự theo kháng nghị giám đốc thẩm của TAND tối cao đối với bị cáo Trần Văn Tú (SN 1982) trú tại xã Khánh Sơn, Nam Đàn. Nghệ An). Năm 2012, đường dây ma túy ma túy do Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1971) trú xã Khánh Sơn, Nam Đàn bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá. Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Trọng Tuấn cùng đồng bọn, trong đó có Trần Văn Tú đã tham gia mua bán trái phép 208 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam. Nguyễn Trọng Tuấn bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên tử hình trong phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 8/2013. Trần Văn Tú do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra phá án… nên bị tuyên phạt tù chung thân. Nnăm 2015, TAND tối cao đã có kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị TAND tỉnh Nghệ An đưa bị cáo Trần Văn Tú ra xét xử lại theo hướng tăng nặng. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Trần Văn Tú là đặc biệt nghiêm trọng, mặc dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng phạm tội nhiều lần với số lượng ma túy lớn, đóng vai trò giúp sức tích cực trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này, cần thiết phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, đủ sức răn đe đối với những kẻ khác. HĐXX tuyên phạt Trần Văn Tú tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.