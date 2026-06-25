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Từ đối thủ thành bạn bè sau trận Brazil - Scotland

(Dân trí) - Brazil thắng Scotland 3-0 để vào vòng 16 đội World Cup 2026. Sau trận đấu, CĐV hai đội cùng hát, nhảy múa, khoác cờ của nhau và biến khu vực ngoài sân thành lễ hội.
Đọc thêm : Cổ động viên Brazil và Scotland nhảy múa cùng nhau sau trận đấu