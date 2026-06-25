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Từ 2006 đến 2026: Hành trình phi thường của Cristiano Ronaldo

Từ chàng trai trẻ ở World Cup 2006 đến thủ lĩnh ở tuổi 41 tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo tạo nên hành trình hiếm có với hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Đọc thêm : Từ 2006 đến 2026: Hành trình phi thường của Cristiano Ronaldo