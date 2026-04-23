Video
video cùng chuyên mục

Trường học trên đất nghĩa trang lớn nhất TPHCM sắp đón học sinh

Tại khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TPHCM), trường học 30 phòng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, dự kiến tuyển sinh từ đầu tháng 6 sau khánh thành.
Đọc thêm : Ngắm trường học khang trang trên khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TPHCM