Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch miễn giảm 100% học phí năm học 2020

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh an tâm đến giảng đường, giảm bớt gánh nặng do đại dịch Covid-19 gây ra. Năm 2020, Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch quyết định tặng gói học bổng An Sinh Y Tế cho các em học sinh lên đến hàng tỷ đồng.