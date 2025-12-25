Video
Trung tâm TPHCM kẹt "không lối thoát" trong đêm Giáng sinh

Tối 24/12, hàng nghìn người xuống đường đi chơi lễ Giáng sinh khiến khu vực trung tâm TPHCM xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.
