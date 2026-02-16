Tối 29 Tết, tại khu vực trung tâm TPHCM, đông đảo người dân tập trung quanh Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Tôn Đức Thắng để chờ xem pháo hoa, đón giao thừa.