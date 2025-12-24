Video
Trung tâm TPHCM đông nghịt trong đêm Giáng sinh

Tối 24/12, các tuyến đường trung tâm TPHCM đông nghịt khi hàng nghìn người dân đổ về trung tâmTPHCM vui chơi, chụp ảnh, tạo nên không khí Noel sôi động.
