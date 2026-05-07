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Trung Quốc lập kỷ lục đi lại dịp Ngày Quốc tế Lao động

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã ghi nhận số lượt hành khách di chuyển liên vùng đạt mức cao kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài 5 ngày vừa kết thúc.
Đọc thêm : Trung Quốc lập kỷ lục đi lại dịp Ngày Quốc tế Lao động