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"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh bị đề nghị tử hình

Viện kiểm sát đề nghị tử hình Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, liên quan vụ nổ súng khiến cán bộ công an Nguyễn Đăng Khải hy sinh
Đọc thêm : "Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm bị đề nghị tử hình