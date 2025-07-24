Video
Trực thăng Mi-171 chở hàng hoá và Nghệ An

Máy bay Mi-171 số hiệu 03 do Thiếu tá Vương Đình Long, Phi đội trưởng Phi đội 1, lái chính bay vào Nghệ An thực hiện nhiệm vụ chống lũ.
