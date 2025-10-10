Video
video cùng chuyên mục

Triều cường dâng cao, người dân TPHCM khổ sở lội nước sau giờ tan tầm

Chiều 9/10, triều cường đạt đỉnh khiến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, TPHCM) ngập sâu. Người dân bì bõm dắt xe, lội nước về nhà sau giờ tan tầm.
Đọc thêm : Triều cường dâng cao, người dân TPHCM khổ sở lội nước sau giờ tan tầm