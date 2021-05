Triển lãm tinh hoa cổ vật xứ Nghệ

Sáng 17/5, Bảo tàng Nghệ An phối hợp với Hội Cổ vật Sông Lam khai mạc và trưng bày triển lãm “Nghệ An từ thời tiền sử đến buổi đầu dựng nước; tinh hoa cổ vật xứ Nghệ”. Hơn 800 hiện vật quý thể hiện cuộc sống, lao động của người Việt cổ trên đất Nghệ An được giới thiệu với đông đảo người dân nhân triển lãm này. 800 hiện vật được trưng bày tại triển lãm là tinh hoa cổ vật xứ Nghệ, là các di sản văn hóa đã được cộng đồng cư dân người Nghệ sáng tạo ra và các vật dụng được sử dụng làm công cụ sản xuất, sinh hoạt đời sống được lưu giữ và phát hiện trên đất Nghệ - Tĩnh. Trong đó có hơn 300 hiện vật gốc và nhiều hình ảnh tư liệu phản ánh một cách khái quát dấu vết về cuộc sống của người nguyên thủy – người Việt cổ trên đất Nghệ An từ thời đại đồ đá cũ, thời đại đá mới đến thời đại đồ đồng và kim khí.